В Кировграде построили школу со спальными комнатами

18:10 | 7.08.2018

Фото: http://све.рф

В 2018 году в Свердловской области в рамках реализации государственной программы планируется создание пяти тысяч новых мест в школах. Так, 1 сентября двери откроет новая школа в Кировграде на 1,2 тысячи мест, с появлением которой все кировградские школьники будут учиться в одну смену. Строительство осуществлялось при поддержке областного бюджета. Всего на строительство ушло более 700 миллионов рублей, еще 144 было потрачено на оснащение — покупку мебели, компьютеров, интерактивных панелей и так далее.



«С вводом новой школы мы решили две проблемы. Во-первых, обеспечили доступное качественное образование и односменный режим обучения, во-вторых, привели в порядок центр города, создав шикарный школьный квартал. Сегодня в плане оснащения школы мы полностью достигли уровня Екатеринбурга. Мы внедрили здесь все самое лучшее», — сказал глава Кировградского городского округа Александр Оськин.



Новый образовательный комплекс состоит из нескольких блоков: для учащихся начальной школы и старшеклассников предусмотрены отдельные входы и гардеробы. Кроме того, для детей младших классов, помимо учебных кабинетов и игровых комнат, созданы спальные помещения в группах продленного дня.

В школе будет работать пять спортивных залов, актовый зал почти на 500 мест, библиотека, школьный музей. Медицинский блок включает кабинет психологов, логопедов и стоматолога. Столовая рассчитана на 600 посадочных мест, для обеспечения всех учеников питанием в школе будет работать, по сути, целый комбинат питания, включающий в себя шесть цехов и подсобные помещения.



По словам директора школы № 2 Екатерины Чумак, в образовательном учреждении будут работать 70 педагогов. В этом году сюда придут пять первых классов, средняя наполняемость которых составит 25 человек.



Отметим, что, по данным Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, в рамках реализации программы по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях в будущем планируется также строительство новых школ на 1275 мест в Невьянске и Каменске-Уральском.