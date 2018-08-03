15 тонн «санкционных» овощей и фруктов уничтожили на Среднем Урале за полгода

17:15 | 7.08.2018

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области

За истекший период 2018 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Свердловской области задержано и уничтожено почти 15 тонн плодоовощной продукции, сообщает пресс-служба ведомства. Всего же за период действия в России запрета на импорт некоторых «санкционных» товаров с января 2015 года по июль 2018 года в регионе выявлено и уничтожено 97 034 кг запрещенной к ввозу продукции, из них 95 762 кг — плодоовощная продукция и 1 272 кг — животноводческая.



Одна из последних операций по уничтожению санкционных товаров прошла в начале июля. Тогда в результате рейдового мероприятия, проведенного сотрудниками Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками Свердловской транспортной прокуратуры, Уральской оперативной таможни и Екатеринбургской таможни, изъято и уничтожено 1698 кг яблок неустановленного происхождения.