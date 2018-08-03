Инициатива Евгения Куйвашева по созданию Центра ядерной медицины в Свердловской области нашла поддержку в Минпромторге России

16:50 | 7.08.2018

Фото: РИА Новости

Инициатива губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по созданию в столице Среднего Урала Центра ядерной медицины нашла поддержку в Минпромторге России. Проект по созданию центра будет включен в разрабатываемые министерством и Правительством РФ документы стратегического развития фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2030 года.



Как рассказал вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов департаменту информполитики региона, в Центре ядерной медицины будут оказывать медицинские услуги в области онкологии, кардиологии, неврологии и других направлений здравоохранения. Возможности ядерной медицины позволяют проводить более точную диагностику, выявлять заболевания на более ранних стадиях, а значит, больные будут получать более качественное и своевременное лечение выявленных заболеваний, в том числе с применением радиофармпрепаратов и радиохирургии.



К работе над проектом будут привлечены исполнительные органы государственной власти региона, предприятия, обладающие производственными компетенциями, такие как «Институт реакторных материалов», «ПЭТ-Технолоджи», «Комбинат «Электрохимприбор», «Русатом Хэлскеа», «Уральское производственное предприятие «Вектор». Примут участие в разработке проекта и вузы Среднего Урала с соответствующей научно-исследовательской базой, в том числе Уральский федеральный университет (УрФУ) и Уральский государственный медицинский университет (УГМУ).



Алексей Орлов заявил, что для разработки проекта центра в Свердловской области будет создана специальная рабочая группа.



«С учетом исключительной важности проекта для нашего здравоохранения, принимая во внимание его сложность и новизну, было принято решение о создании соответствующей рабочей группы с участием широкого круга заинтересованных субъектов компетенций. Для формирования единой концепции будущего центра все предложения должны быть направлены в министерство здравоохранения Свердловской области до конца августа», — говорит Алексей Орлов.