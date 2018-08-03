Екатеринбургскую полицию усилили подполковником из Артемовского

15:42 | 7.08.2018

В Екатеринбурге сменился начальник отдела полиции № 9 (Верх-Исетский район). Как стало известно veved.ru, на место Вадима Пономарева назначен подполковник Денис Чекасин, который с марта 2014 года возглавлял ОМВД по Артёмовскому району, где сразу же начал массовую атаку на криминал при содействии бойцов областного СОБР.



Денис Чекасин родился в 1978 году в городе Нижние Серги, окончил Нижнетагильскую среднюю специальную школу милиции. После окончания школы некоторое время служил участковым, позже перевёлся в Екатеринбург, где работал заместителем начальника отдела уголовного розыска.



Отдел МВД России по Артемовскому району, в свою очередь, возглавил подполковник полиции Николай Аленников. Последние четыре года он работал начальником отдела полиции Красноуральска.



Об уходе бывшего начальника ОП № 9 Вадима Пономарева наше издание сообщало еще в конце июня. По одной из версий, поводом для смены руководства стали крайне плачевные результаты работы отдела.