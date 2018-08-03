ДТП с участием трёх автомобилей произошло на перекрёстке улиц Токарей – Кирова

15:12 | 7.08.2018

Фото: Roman Baev/группа «Инцидент Екатеринбург»/соцсеть «ВКонтакте»

Как сообщает Roman Baev, подписчик группы «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», ДТП с участием 3-х автомобилей произошло на перекрёстке улиц Токарей – Кирова, что умудрились не поделить двигавшиеся в одном направлении автомобили остаётся загадкой. Очевидно, банальная невнимательность.



Одно можно сказать точно, что при движении со стороны улицы Бебеля, там, где она переходит в улицу Токарей, можно встать в пробку. Попавшие в ДТП автомобили перегородили больше половины проезжей части улицы сразу после перекрёстка. Автомобилисты, будьте внимательны.