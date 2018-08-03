В Екатеринбурге на Чусовском тракте сгорел пассажирский микроавтобус

Как сообщает Eduard Gazizyanov, подписчик группы «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», сегодня днём на Чусовском тракте, напротив въезда в СНТ «Университетский», загорелся микроавтобус. К счастью пассажиры успели покинуть загоревшийся автомобиль. Предположительно причиной пожара стало короткое замыкание в проводке микроавтобуса.«Сгорел микроавтобус на Чусовском тракте, напротив сада Университетский. Все успели выскочить, пожарные приехали, потушили. Вроде как стартер коротнул», – написал Eduard Gazizyanov.Буквально через 10 минут, ещё один подписчик группы – Елена Родькина, написала: «Догорел», и опубликовала фотографию сгоревшей машины.