Убийство бизнесмена семилетней давности в Екатеринбурге всколыхнуло силовые элиты Чечни

14:18 | 7.08.2018

В Екатеринбурге разворачивается скандал, связанный с попыткой представителей чеченских силовиков оказать влияние на ход расследования уголовного дела, обвиняемым по которому проходит уроженец Чечни Мовсур Хасаев. Он обвиняется в убийстве уральского бизнесмена Ашота Арутюняна, а также в покушении на убийство двух его охранников (п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мовсуру Хасаеву грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



По данным veved.ru, в конце августа материалы уголовного дела будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, в связи с чем и предпринимаются все усилия для того, чтобы за преступление сел иной человек, который готов взять вину на себя.



Убийство Арутюняна произошло ночью 25 мая 2011 года около дома № 177 по улице Белинского (ему выстрелили в затылок). Свидетелями убийства стали сидевшие во дворе двое охранников дома, которых Хасаев, по версии следствия, попытался ликвидировать и произвел в их сторону выстрел, но они скрылись и вызвали полицию. Дело несколько раз приостанавливалось в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, но в августе 2016 года следователи вышли на след Мовсура Хасаева.



В августе 2017 года оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области выезжали в Грозный для допроса Хасаева, а зимой приезжали туда для его задержания и конвоирования на Средний Урал.



Кроме этого, известно, что в конце июля Екатринбург с неофициальным визитом посещал заместитель министра внутренних дел по Чеченской Республике — начальник полиции Апты Алаудинов, проведя несколько встреч с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры и Следственного комитета. Однако связан ли его приезд с уголовном делом, неизвестно.