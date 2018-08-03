Администрация Чкаловского района Екатеринбурга оказалась в колонии

13:07 | 7.08.2018

пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Глава Администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин и его заместители оказались в исправительной колонии №!0 Екатеринбурга. Цель – сугубо ознакомительная. Начальник ИК-10 полковник внутренней службы Руслан Антипенко познакомил высокопоставленных гостей с производственными участками учреждения, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.



Чиновники побывали на участке по производству офисной и мягкой мебели, швейном участке, на участке по производству одноразовых бритвенных станков и туалетной бумаги, познакомились с производством пластиковых окон. Особое внимание гости уделили условиями труда и заработной платы.



Кроме этого, администрация ИК-10 и чиновники обсудили возможность размещения муниципальных заказов на производственных мощностях учреждения.