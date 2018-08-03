Новости дня
13:07 | 7.08.2018
пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Администрация Чкаловского района Екатеринбурга оказалась в колонии
Чиновники побывали на участке по производству офисной и мягкой мебели, швейном участке, на участке по производству одноразовых бритвенных станков и туалетной бумаги, познакомились с производством пластиковых окон. Особое внимание гости уделили условиями труда и заработной платы.
Кроме этого, администрация ИК-10 и чиновники обсудили возможность размещения муниципальных заказов на производственных мощностях учреждения.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:34 | 7.08.2018
Под Чебаркулем пройдёт банный фестиваль
14:19 | 7.08.2018
В Екатеринбурге на Чусовском тракте сгорел пассажирский микроавтобус
14:18 | 7.08.2018
Убийство бизнесмена семилетней давности в Екатеринбурге всколыхнуло силовые элиты Чечни
13:59 | 7.08.2018
Пермяки примут участие в развитии цифровой экономики региона
13:31 | 7.08.2018
На «Флаэртиане» будут представлены фильмы номинанта «Эмми»
13:09 | 7.08.2018
В субботу в Лысьве пройдет фестиваль малой авиации
13:07 | 7.08.2018
Администрация Чкаловского района Екатеринбурга оказалась в колонии
13:00 | 7.08.2018
Строительство крупного логистического центра «Почты России» в Кольцово, после выигранного суда, все-таки продолжится
12:57 | 7.08.2018
В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» обсудили коллективный договор
12:53 | 7.08.2018
Для продажи автомобиля пермяк выплатил долги по алиментам
12:31 | 7.08.2018
Начался ремонт автомобильной трассы Полазна — Чусовой
12:21 | 7.08.2018
Пермяки могут оставить свой след в истории
12:12 | 7.08.2018
Водоканал назвал район с самой чистой водой в Екатеринбурге
12:10 | 7.08.2018
Трущобы Екатеринбурга на Вторчермете, Химмаше, Эльмаше и Сортировке попадут под реновацию
11:22 | 7.08.2018
Свердловский облсуд оставил под стражей бизнесменов из Полевского, обвиняемых в организации незаконной миграции
11:14 | 7.08.2018
Большая чистка ожидает озеро Шарташ в Екатеринбурге, после чего в озере можно будет купаться
10:23 | 7.08.2018
Департамент Росприроднадзора намерен взыскать с Рефтинской птицефабрики почти 300 миллионов рублей
09:56 | 7.08.2018
Объекты благоустройства Екатеринбурга, которые горожане и гости города увидят в ближайшее время
21:01 | 6.08.2018
В Свердловской области вновь объявлено штормовое предупреждение
20:53 | 6.08.2018
Водитель, попавшая вчера в ДТП с участием автобуса под Первоуральском, скончалась в больнице
19:18 | 6.08.2018
Свердловский областной суд вынес приговор мужчинам, убившим женщину за отказ приготовить еду
18:42 | 6.08.2018
В Перми и Чайковском пройдет патриотический фестиваль
18:36 | 6.08.2018
Власти Перми провели встречу с делегацией города Фучжоу
18:09 | 6.08.2018
В Перми предъявлены обвинения группе похитителей автомобилей
17:32 | 6.08.2018
В Соликамске двое несовершеннолетних признаны виновными в вандализме
17:22 | 6.08.2018
В Екатеринбурге полиция ищет автомойщика, оставившего свою возлюбленную без золотых колец
16:56 | 6.08.2018
Завершен монтаж основных пролетов моста через Сюзьву
16:14 | 6.08.2018
Более 5 тысяч гостей и участников собрал фестиваль «Знаменка»
15:54 | 6.08.2018
Связисты рассказали, что ищут смартфоны уральцев
15:05 | 6.08.2018
В Нижнем Тагиле предстанет перед судом мужчина, пытавшийся подкупить оперативника ОБЭП
14:58 | 6.08.2018
Дорога Лобаново — Мостовая стала безопаснее и качественнее
14:44 | 6.08.2018
В Пожве завершен ремонт дороги
14:24 | 6.08.2018
Пермские нефяники определили лучших в своем деле
13:50 | 6.08.2018
В Екатеринбурге задержали пенсионера, напавшего с ножом на соседа
13:37 | 6.08.2018
В Курганской области столкнулись 4 автомобиля. Есть пострадавшие
13:12 | 6.08.2018
На зауральском озере Филино рыбак выпал из лодки и утонул
12:43 | 6.08.2018
Три судьи свердловского арбитража лишились полномочий
12:16 | 6.08.2018
Для Шарташского лесопарка в Екатеринбурге разработали стенды пешеходной навигации, специальный шрифт и эскизы парковой мебели
11:22 | 6.08.2018
В Краснотурьинске по решению суда закрыли частный детский лагерь