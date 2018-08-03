Строительство крупного логистического центра «Почты России» в Кольцово, после выигранного суда, все-таки продолжится

13:00 | 7.08.2018

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил исковые требования ФГУП «Почта России» об истребовании из незаконного владения земельного участка площадью 1,39 тыс. квадратных метров по улице Бахчиванджи в Екатеринбурге. Иск был предъявлен к московскому акционерному обществу «Строительное управление № 1» и к аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга. Стоит отметить, что аэропорт «Кольцово», проходит в данном деле, в качестве третьего лица Соответствующее решение суда опубликовано на сайте арбитража Свердловской области.



Как следует из материалов дела, ранее земельный участок, из-за которого разгорелся спор, принадлежал аэропорту «Кольцово» на правах аренды. Соответствующий договор был заключён между аэропортом и министерством по управлению госимуществом Свердловской области 3 июля 2015 года.. 27 июля того же года аэропорт заключил договор субаренды земельного участка с московским АО «Строительное управление № 1». Срок данного договора истёк 31 декабря 2015 года. Но уже в октябре того же года аэропорт «Кольцово» направил письмо в адрес «Строительного управления № 1», с требованием передать земли ФГУП «Почта России». Однако строители не спешили исполнять данное предписание и в итоге ФГУП «Почта России» обратился с иском в суд.



Как следует из заявлений сделанных представителями «Почты России» ранее, ФГУП планировал начать строительство крупного логистического центра на этом месте, центр в последующем должен был стать одним из крупных хабов по доставке товаров, в том числе и из Китая, в центральную часть России. Сдать объект планировалось ещё до 2017 года, общий объём инвестиций в проект должен был составить 1,6 миллиарда рублей, соответственно в ценах на тот момент. В зону прямого обслуживания центра, как заявлялось на старте проекта, входят Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская области, а пропускная способность комплекса должна составить более 1 миллиона почтовых отправлений в сутки.