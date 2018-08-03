Водоканал назвал район с самой чистой водой в Екатеринбурге

12:12 | 7.08.2018

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Водоканал Екатеринбурга составил очередной месячный рейтинг качества питьевой воды: по итогам июля первое место досталось Верх-Исетскому району. Значения показателей по цветности, мутности и содержанию железа в этом районе значительно ниже, чем допускают нормативы, и несколько ниже, чем общегородские значения. На втором месте — Чкаловский район, где вода содержит меньше всего алюминия.



В пресс-службе администрации Екатеринбурга отмечают, что качество питьевой воды в распределительных сетях разных районов может отличаться — разница в значениях показателей зависит от удаленности района от фильтровальной станции, от состояния водопроводных труб и от мощности оборудования насосных станций.



Напоминаем, что Водоканал контролирует качество воды только до ввода в дом. На качество воды, поступающей в квартиры жителей города, могут влиять внутридомовые сети.