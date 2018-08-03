Трущобы Екатеринбурга на Вторчермете, Химмаше, Эльмаше и Сортировке попадут под реновацию

12:10 | 7.08.2018

Фото: 2017god.com

Заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Белышев в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» сделал прогноз по реновации (обновлению) жилищного фонда в столице Среднего Урала.



По словам чиновника, прежде всего речь может вестись об уже застроенных территориях города, таких как Вторчермет, Эльмаш, Старая Сортировка и Химмаш, то есть о территориях, где есть аварийное и ветхое жилье, о территориях комплексного устойчивого развития и, безусловно, о территориях, «на которые сегодня девелопмент смотрит как пригодные для замещения».



Алексей Белышев уточнил, что реновация, скорее всего, затронет старый жилой фонд, преимущественно деревянный, 2–3-этажные дома, построенные в 60-е годы прошлого века, большинство таких домов расположено в вышеуказанных районах города.



Примерно треть жилого фонда на сегодняшний день, по оценке чиновника, составляет старый фонд. Это так называемые «брежневки», хрущёвки, шлакоблочные и деревянные дома.



Обозначил Алексей Белышев и «географию» жилищного строительства в Екатеринбурге на ближайшие годы. По его словам, зонами новостроек станут южные районы города: Академический, Солнечный, Широкая Речка, юг Центра, а также проект комплексного развития «Изумрудный бор» на севере микрорайона Эльмаш.



Всего в планах муниципальных властей значится 383 объекта жилищного строительства, 58 из них будут возведены уже в 2018 году, а общий объем новостроек, по словам вице-мэра, составит не менее 1 миллиона квадратных метров.



Напомним, программа реновации жилья первоначально появилась в Москве. В начале текущего года прежний министр строительства Михаил Мень заявил, что реализация программы реновации жилья может начаться в шести крупнейших городах России. В числе озвученных были названы Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Ростов и Сочи.