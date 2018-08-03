Большая чистка ожидает озеро Шарташ в Екатеринбурге, после чего в озере можно будет купаться

Копия документа предоставлена Дмитрием Калининым порталу E1.RU

Большая чистка пройдёт на озере Шарташ в 2020–2021 годах. В рамках проекта «Экология», финансирование которого осуществляется из федерального и регионального бюджетов, озеро войдёт в число семи водных объектов Среднего Урала, которые будут приведены в порядок, а проще сказать — капитально почищены.Об этом стало известно после получения ответа екатеринбургским общественником Дмитрием Калининым из Министерства природных ресурсов Свердловской области на обращение, в котором общественник поинтересовался у чиновников министерства о том, когда же горожанам можно будет купаться в водоёме.Напомним, этим летом санитарные врачи категорически не рекомендовали жителям Екатеринбурга купаться в озере Шарташ в связи с тем, что вода в нём грязная и не соответствует требованиям СанПиНов по химическим показателям.В своём ответе на обращение общественника работники министерства уточнили, что порядок на берегах Шарташа будет наведён в ближайшее время.Какие ещё водоёмы, кроме Шарташа, попадут под действие программы и будут очищены, остаётся только гадать: в официальном ответе, данном общественнику, сотрудники министерства их не назвали.Судя же по действиям администрации Шарташского лесопарка во главе с директором Артуром Зиганшиным, меры по наведению порядка в лесопарке действительно принимаются. Как заявляет сам директор парка, к 2020 году это место должно измениться до неузнаваемости. В парке собираются обустроить велодорожки, развить сеть пешеходных тропинок, обновить, а точнее, установить новую парковую мебель, заменить систему освещения парка, провести Wi-Fi, поставить камеры видеонаблюдения и много чего ещё.Жителям города остаётся только ждать и наблюдать за происходящими в парке изменениями.