Департамент Росприроднадзора намерен взыскать с Рефтинской птицефабрики почти 300 миллионов рублей

10:23 | 7.08.2018

ОТВ

Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» о взыскании ущерба, причиненного почвам в связи с несанкционированным размещением отходов на четырех земельных участках (кадастровые номера 66:34:0201001:121, 66:34:0401002:20, 66:34:0401002:19, 66:34:0401002:230, 66:34:0401002:300). Сумма ущерба, которую намерено взыскать ведомство, составляет 287 миллионов 824 тысячи рублей. Птицефабрика не согласна с заявленными требованиями. Заседание по данному делу состоится 21 сентября.



Напомним, что весной этого года Арбитражный суд Свердловской области по иску регионального управления Роспотребнадзора оштрафовал ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» на 350 тысяч рублей, признав виновным по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов»).