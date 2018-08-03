В Екатеринбурге ночью, из-за пожара в магазине, эвакуировали жильцов дома

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Минувшей ночью произошло возгорание в магазине, расположенном на первом этаже жилой пятиэтажки на улице Малышева в Екатеринбурге.Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 00:49. К месту пожара выехали 3 единицы техники и 10 человек личного состава подразделений МЧС. По прибытии на место ЧП пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам были эвакуированы 15 жителей дома.Открытое горение было ликвидировано в 00:58, с проливкой и разбором сгоревших конструкций огнеборцам пришлось поработать до 01:37.В результате пожара огнём повреждено холодильное оборудование магазина, с которого, в общем-то, и начался пожар.Жертв и пострадавших при пожаре нет.