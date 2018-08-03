Объекты благоустройства Екатеринбурга, которые горожане и гости города увидят в ближайшее время

Замглавы Администрации города Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев рассказал в эфире программы «Открытая студия» на телеканале «41-Домашний» о том, благоустройство каких объектов в Екатеринбурге будет завершено в самое ближайшее время, а какие объекты можно будет увидеть через пару лет.Одним из объектов, практически в самом центре города, благоустройство которого будет завершено в этом году, станет сквер за Оперным театром.«В этом году мы приступили ко второму этапу реконструкции, и скоро парк станет одним из самых симпатичных и уютных мест города, которые создают качественное городское пространство для горожан. Парк заметно трансформировался и будет выглядеть именно так в ближайшие годы», — сказал Алексей Белышев.Далее Белышев сказал, когда будет открыта для движения транспорта улица Татищева, которая была закрыта на период проведения чемпионата мира по футболу.«Сейчас на улице демонтируются временные сооружения, и в течение августа она будет открыта в полном профиле», — успокоил горожан представитель администрации.Вернувшись к реконструкции и строительству, Алексей Белышев сказал, что к концу этого месяца будет также завершено благоустройство набережной Исети в промежутке от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Сразу после завершения работ на этом участке стартует второй этап благоустройства набережной реки, от улицы Куйбышева до ЦПКиО имени Маяковского.«Сроки были озвучены — с 2018 до 2022 года. Сейчас на первом этапе выполнены основные работы. Все источники финансирования подтверждены, и я думаю, что проект укладывается во все сроки», — заявил чиновник.Кроме объектов благоустройства, Алексеем Белышевым была затронута тема строительства культурных объектов. Так, властями города уже заключен муниципальный контракт по строительству здания фондохранилища комплекса «Эрмитаж-Урал», а в 2019 году запланировано заключение контракта на строительство основного здания по этому проекту.«В этом вопросе нас немного сдерживает финансирование, но я думаю, в течение полутора лет мы приступим к возведению основного здания «Эрмитаж-Урал», — объяснил причину задержки со строительством этого объекта замглавы администрации Екатеринбурга.