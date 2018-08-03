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09:56 | 7.08.2018

Фото: екатеринбург.рф

Объекты благоустройства Екатеринбурга, которые горожане и гости города увидят в ближайшее время

Замглавы Администрации города Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев рассказал в эфире программы «Открытая студия» на телеканале «41-Домашний» о том, благоустройство каких объектов в Екатеринбурге будет завершено в самое ближайшее время, а какие объекты можно будет увидеть через пару лет.

Одним из объектов, практически в самом центре города, благоустройство которого будет завершено в этом году, станет сквер за Оперным театром.

«В этом году мы приступили ко второму этапу реконструкции, и скоро парк станет одним из самых симпатичных и уютных мест города, которые создают качественное городское пространство для горожан. Парк заметно трансформировался и будет выглядеть именно так в ближайшие годы», — сказал Алексей Белышев.

Далее Белышев сказал, когда будет открыта для движения транспорта улица Татищева, которая была закрыта на период проведения чемпионата мира по футболу.

«Сейчас на улице демонтируются временные сооружения, и в течение августа она будет открыта в полном профиле», — успокоил горожан представитель администрации.

Вернувшись к реконструкции и строительству, Алексей Белышев сказал, что к концу этого месяца будет также завершено благоустройство набережной Исети в промежутке от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Сразу после завершения работ на этом участке стартует второй этап благоустройства набережной реки, от улицы Куйбышева до ЦПКиО имени Маяковского.

Объекты благоустройства Екатеринбурга, которые горожане и гости города увидят в ближайшее время

«Сроки были озвучены — с 2018 до 2022 года. Сейчас на первом этапе выполнены основные работы. Все источники финансирования подтверждены, и я думаю, что проект укладывается во все сроки», — заявил чиновник.

Кроме объектов благоустройства, Алексеем Белышевым была затронута тема строительства культурных объектов. Так, властями города уже заключен муниципальный контракт по строительству здания фондохранилища комплекса «Эрмитаж-Урал», а в 2019 году запланировано заключение контракта на строительство основного здания по этому проекту.

Объекты благоустройства Екатеринбурга, которые горожане и гости города увидят в ближайшее время

«В этом вопросе нас немного сдерживает финансирование, но я думаю, в течение полутора лет мы приступим к возведению основного здания «Эрмитаж-Урал», — объяснил причину задержки со строительством этого объекта замглавы администрации Екатеринбурга.

© «Вечерние Ведомости»

 


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