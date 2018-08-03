Водитель, попавшая вчера в ДТП с участием автобуса под Первоуральском, скончалась в больнице

20:53 | 6.08.2018

e1.ru

Водитель автомобиля Lada Kalina, попавшая в ДТП вчера вечером, скончалась в больнице.



ДТП произошло 5 августа. Водитель иномарки при выезде со Старомосковского тракта, не включая указателя поворота, повернула налево и столкнулась с автобусом KIA Grandbird, выполнявшим рейс Екатеринбург — Первоуральск. В салоне автобуса находилось 15 пассажиров. Они не пострадали.



Водитель «Лады» и ее 42-летний пассажир были доставлены в больницу.