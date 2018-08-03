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19:49 | 6.08.2018

zebra-tv.ru

Пятничный ураган оставил без света более двух тысяч жителей Свердловской области

Пятничный ураган оставил без света 2,2 тысячи жителей Свердловской области из 14 округов — ветер достигал 28 м/с.

По информации пресс-службы «Облкоммунэнерго», без электричества частично были Нижний Тагил, Кушва, Верхняя Пышма, Первоуральск, Полевской, Камышлов, Богданович. К полуночи специалисты смогли обеспечить светом половину объектов. При этом в субботу, 4 августа, утром без света оставались 470 абонентов. Полностью устранить аварию удалось только к 16:00 4 августа.

Отметим, что на сегодняшний день электроснабжение восстановлено полностью. Перебои с электричеством произошли из-за коротких замыканий на линиях и обрывов проводов.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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