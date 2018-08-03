В Екатеринбурге за 128,5 миллиона рублей обустроят стадион «Калининец»

На сайте государственных закупок опубликована конкурсная документация на обустройство стадиона «Калининец» в Екатеринбурге. Администрация города решила объявить конкурс на дополнительное обустройство городского стадиона с максимальной суммой контракта в 128,5 миллиона рублей.Напомним, что ранее власти уже реконструировали стадион «Калининец» для проведения тренировок футбольных команд во время ЧМ-2018. Тогда реконструкция спорткомплекса обошлась в 191 миллион рублей.Сейчас по условиям договора подрядчик, выигравший конкурс, должен будет выровнять беговые дорожки, смонтировать судейский павильон и сектора, а также провести линии связи и электрические сети.По словам директора спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» Владимира Нагибина, которые приводит администрация города, к 18 августа — дню празднования юбилея Екатеринбурга — на территории комплекса откроются один хоккейный и два теннисных корта.«Мы решили его реанимировать. Задумали обустроить два корта, соответствующие всем мировым стандартам. Уже смонтировали ограждения, завезли грунт, в ближайшее время будут доставлены сетки и дополнительное оборудование. Думаю, 15–20 августа сможем ввести оба объекта в эксплуатацию, а к 1 сентября появится тренерский состав, наберем ребят в теннисную секцию», — цитирует Владимира Нагибина официальный портал администрации Екатеринбурга.Но и это не последняя реконструкция, которая проводится в «Калининце», в настоящее время там продолжают обустраивать современный легкоатлетический стадион, который также собираются достроить до конца текущего года.