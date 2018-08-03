Свердловский областной суд вынес приговор мужчинам, убившим женщину за отказ приготовить еду

19:18 | 6.08.2018

inform-ua.info

Свердловский областной суд вынес приговор двум жителям Краснотурьинска, которые в феврале 2017 года убили женщину.



По данным следствия, в ночь на 7 февраля 2017 года супруги и друг их семьи выпивали дома. Позже мужчина попросил свою жену приготовить еду, однако женщина отказалась. Из-за отказа мужчина начал избивать жену.



Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина нанес своей жене 2 удара молотком и 4 удара ножом. После чего к еще живой женщине подошел друг мужчины и нанес еще 16 ножевых ранений. Осознав содеянное, мужчины обратились к соседям с просьбой вызвать полицию.



В итоге мужчинам было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и с последующим ограничением свободы сроком на 2 года. Также суд обязал осужденных выплатить матери убитой по 1 миллиону рублей в качестве моральной компенсации, а также возместить расходы на ритуальные услуги.



Также в облсуде отметили, что приговор может быть обжалован в уголовной инстанции Верховного суда РФ в установленный законом срок.