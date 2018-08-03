Клещи покусали почти 30 тысяч свердловчан, каждый шестой — несовершеннолетний

17:44 | 6.08.2018

По состоянию на 6 августа на территории Свердловской области зарегистрировано 29 215 человек, пострадавших от присасывания клещей (из них в Екатеринбурге — 10 804 человека), сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. По данным ведомства, этот показатель находится на уровне среднемноголетних данных.



Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 5278 пострадавших от нападения клещей.



Наибольший показатель укусов клещей зарегистрирован в Слободо-Туринском муниципальном районе, Тугулымском городском округе, Байкалово, Асбестовском ГО, Талицком ГО, Шалинском ГО.



С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 302 человека (подтвержден у 57 человек), что на 10 % выше уровня аналогичного периода 2017 года, в 1,4 раза ниже среднемноголетнего уровня. С предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 495 человек (подтвержден у 270 человек), что в 1,35 раза ниже аналогичного периода 2017 года.