В Екатеринбурге полиция ищет автомойщика, оставившего свою возлюбленную без золотых колец

17:22 | 6.08.2018

Фото предоставлено отделением по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, похитившего, как считает следствие, ювелирные золотые изделия у женщины, с которой он познакомился на сайте знакомств. В мае 2017 года 35-летний житель микрорайона Эльмаш Павел Маслов познакомился через один из сайтов знакомств с 39-летней женщиной. Он сумел быстро войти в доверие дамы, и через непродолжительное время потерпевшая стала доверять ему ключи от квартиры.



Так продолжалось до 25 июня, когда утром женщина ушла на работу, оставив своего сожителя дома. Вернувшись вечером, потерпевшая обнаружила, что ее приятель отсутствует, при этом из квартиры пропали золотые изделия — несколько цепочек, браслеты, кулоны, кольца, серьги и монеты. Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.



По факту хищения было возбуждено уголовное дело. В сентябре 2017 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить местонахождение и задержать злоумышленника. Выяснилось, что ранее задержанный был судим за имущественные преступления — кражи и мошенничество, проживал в Орджоникидзевском районе, работал на автомойке.



Мужчина признал свою вину и сообщил, что похищенное имущество на следующий день он сбыл в один из ломбардов, а деньги потратил на личные нужды. В отношении гражданина была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжалось до февраля 2018 года, когда подозреваемый перестал являться на следственные действия. В марте он был объявлен в розыск. В настоящее время розыск обвиняемого продолжается. При этом у сотрудников уголовного розыска имеются основания полагать, что мужчина продолжает свою противоправную деятельность, пользуясь доверием женщин, с которыми знакомится через Интернет. Злоумышленник может представляться другими именами.



Полиция обращается к гражданам, которые могут располагать информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщать в органы внутренних дел по телефонам: 8 (950) 1929261 (следственный отдел), (343) 356-42-14, 294-14-94 (дежурная часть).