Более 5 тысяч гостей и участников собрал фестиваль «Знаменка»

В этом году Всероссийский фестиваль песни студенческих отрядов «Знаменка», прошедший в Свердловской области с 3 по 5 августа, собрал на берегу реки Пышмы, неподалеку от села Знаменское, которое и дало название фестивалю, более 5 тысяч человек из разных уголков России, сообщает департамент информационной политики региона.«С 1978 года фестиваль песни «Знаменка» — неизменное место для встречи со старыми отрядными друзьями и знакомства с новыми, это кузница счастливых воспоминаний и настоящий праздник в разгар рабочих целинных будней. С каждым годом на музыкальном знаменском небосклоне зажигаются новые звезды, завязывается крепкая многолетняя дружба, порой принимаются судьбоносные решения. Раз в году на этом месте сходятся разветвленные пути сотен отрядников разных поколений, направлений, регионов, чтобы творить или вспомнить свою молодость, спеть любимые студенческие песни у костра», — говорит директор фестиваля Лейла Расулова.Участниками фестиваля становятся члены студенческих отрядов, которые исполняют свои авторские песни. Каждый год «Знаменка» открывает новые таланты среди музыкантов, вокалистов, авторов песен, будущих артистов. В разные годы лауреатами фестиваля становились Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи», Леонид Ваксман и Сергей Ольховский, члены команды КВН «Уральские пельмени» и создатели юмористической газеты «Красная Бурда».Как всегда в рамках фестиваля прошёл концерт лауреатов прошлых лет, были проведены конкурсы авторской песни среди молодых коллективов и отдельно среди ветеранов движения. Кроме концертов бардовской песни для участников фестиваля провели различные спортивные состязания, соревнования по танцам, граффити и даже гонку самодельных моделей кораблей и судов на радиоуправлении. Тема для оформления лагерей в этом году была навеяна прошедшим в России чемпионатом мира по футболу. А постоянный конкурс фестиваля «Парочка Знаменки» посвятили выставке ЭКСПО-2025. Не обошлось и без рок-концерта. Гостем «Знаменки» в этом году стала группа BOGACHI, а выступившая хедлайнером кавер-группа «We are Полиция» существенно подняла «градус» на танцполяне фестиваля.«Знаменка» никогда не потеряет своей актуальности, потому что всегда идет в ногу со временем», — добавила Лейла Расулова.