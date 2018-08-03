В Екатеринбурге задержали пенсионера, напавшего с ножом на соседа

13:50 | 6.08.2018

пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 13 УМВД России по Екатеринбургу задержали пожилого мужчину, подозреваемого в убийстве своего соседа. Инцидент произошел 31 июля в доме на улице Патриотов.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, в тот вечер, около 20:30, в дежурную часть поступило сообщение от медиков скорой помощи об обнаружении тела мужчины 1960 года рождения с ножевым ранением. Прибывшим на место оперативникам удалось выяснить, что погибший злоупотреблял спиртным и что у него в гостях мог быть неустановленный мужчина.



В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 69-летний ранее не судимый житель этого же дома, который был задержан на следующий день.



По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбурга СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Несмотря на то, что задержанный отрицает свою причастность к убийству, органами Следственного комитета подозреваемому, с учётом имеющихся доказательств, уже предъявлено обвинение в убийстве, за совершение которого предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.



«В настоящее время выясняются все обстоятельства, в том числе мотив убийства. С учётом характера совершённого особо тяжкого преступления и данных о личности задержанного, в отношении него планируется провести судебно-психиатрическую экспертизу», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.