Три судьи свердловского арбитража лишились полномочий

12:43 | 6.08.2018

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Сразу три судьи Арбитражного суда Свердловской области прекратили свои полномочия по решению региональной квалификационной коллегии судей от 31 июля. Среди них Людмила Савина, которая была избрана судьей еще в 1992 году, Владимир Манин и Наталья Койнова, которая пока еще находится в отпуске. Именно Наталья Койнова рассматривала иск Сбербанка о банкротстве создателя сети магазинов автозапчастей «Олми» Олега Елкина. В 2013 году он передал ведение бизнеса своему партнеру Павлу Неверову, который взял кредит в Сбербанке под развитие продаж. Елкин же выступил поручителем.



Вопреки ожиданиям, дела в гору не пошли, и Сбербанк выступил с иском о банкротстве компании с требованием в 302 миллиона рублей, а также подал иски о банкротстве Павла Неверова и Олега Елкина. Долг Неверова перед банком превышал 363,7 млн рублей, Елкина — 262,7 млн рублей. Елкин стал предъявлять претензии Неверову по поводу того, что из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей он лишился определенного имущества — по сути, был вынужден расплачиваться за него. 27 апреля этого года Елкин пришел в офис Неверова в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге, где выстрелил в своего оппонента из пистолета, а затем попытался покончить с собой.



Добавим также, что, согласно решению Квалификационной коллегии судей Свердловской области, прекращены полномочия председателя Сысертского районного суда Александра Трухина и председателя Талицкого районного суда Татьяны Глебовой.