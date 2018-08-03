В Краснотурьинске по решению суда закрыли частный детский лагерь

11:22 | 6.08.2018

В Краснотурьинске судебные приставы по решению суда приостановили деятельность частного летнего лагеря дневного пребывания на 90 суток. Его деятельность, согласно заключению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, могла повлечь за собой угрозу причинения вреда здоровью, возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди отдыхающих в нем детей.



Так, к работе в летнем лагере были допущены лица, не прошедшие медицинское обследование, не было организовано питание детей, медицинское обслуживание, для девочек и мальчиков использовался один туалет, не оборудованный кабинами с дверями и запорами. Этот же туалет являлся общим и для детей, и для сотрудников. Документов на бутилированную воду, поставляемую в лагерь, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, не было.



Также были обнаружены другие нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.



Краснотурьинский городской суд признал директора лагеря виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.



В настоящий момент под контролем судебных приставов деятельность летнего лагеря не возобновляется.