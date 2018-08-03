Свердловчанка благодаря прокуратуре переехала из ветхого барака в новостройку

11:02 | 6.08.2018

В Свердловской области после вмешательства прокуратуры женщине, проживающей в аварийном доме, выдали ключи от квартиры в новостройке. Еще в 2015 году межведомственная комиссия Артинского городского округа провела обследование многоквартирного дома, расположенного в селе Березовка, признав его аварийным и подлежащим сносу. Проживание в указанном жилом помещении угрожало жизни и здоровью граждан, но власти не предоставили женщине иного жилья, в связи с чем прокуратура направила исковое заявление в суд об обязании администрации обеспечить ее благоустроенным жилым помещением взамен аварийного. Артинский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. На днях заявительнице были вручены ключи от благоустроенной квартиры в новостройке в пос. Арти, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.