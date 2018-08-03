Суд продлил арест сыну бывшего судьи Арбитражного суда Свердловской области

10:45 | 6.08.2018

Андрей Гаврюшин, сын бывшего судьи Арбитражного суда Свердловской области Олега Гаврюшина, останется под стражей. Такое решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга, оно оставлено без изменения судьей Свердловского областного суда Ильдаром Сатаровым. Об этом корреспонденту veved.ru сообщили в пресс-службе облсуда.



Андрей Гаврюшин обвиняется в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Он был задержан 30 мая сотрудниками ФСБ при получении 14 миллионов рублей меченых денег на крыльце здания Свердловского арбитражного суда.



Расследованием уголовного дела занимается 4-е следственное управление СКР. После задержания Гаврюшина-младшего его отец сложил с себя полномочия судьи по собственному желанию. По данным veved.ru, на сегодняшний день у следователей нет к нему претензий.