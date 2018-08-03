Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


10:45 | 6.08.2018

Суд продлил арест сыну бывшего судьи Арбитражного суда Свердловской области

Андрей Гаврюшин, сын бывшего судьи Арбитражного суда Свердловской области Олега Гаврюшина, останется под стражей. Такое решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга, оно оставлено без изменения судьей Свердловского областного суда Ильдаром Сатаровым. Об этом корреспонденту veved.ru сообщили в пресс-службе облсуда.

Андрей Гаврюшин обвиняется в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Он был задержан 30 мая сотрудниками ФСБ при получении 14 миллионов рублей меченых денег на крыльце здания Свердловского арбитражного суда.

Расследованием уголовного дела занимается 4-е следственное управление СКР. После задержания Гаврюшина-младшего его отец сложил с себя полномочия судьи по собственному желанию. По данным veved.ru, на сегодняшний день у следователей нет к нему претензий.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:54 | 6.08.2018
Связисты рассказали, что ищут смартфоны уральцев

15:18 | 6.08.2018
Завершен монтаж основных пролетов моста через Сюзьву

15:05 | 6.08.2018
В Нижнем Тагиле предстанет перед судом мужчина, пытавшийся подкупить оперативника ОБЭП

14:58 | 6.08.2018
Дорога Лобаново — Мостовая стала безопаснее и качественнее

14:44 | 6.08.2018
В Пожве завершен ремонт дороги

14:24 | 6.08.2018
Пермские нефяники определили лучших в своем деле

13:57 | 6.08.2018
В субботу на Курганском ипподроме конники поборются за Кубок губернатора

13:50 | 6.08.2018
В Екатеринбурге задержали пенсионера, напавшего с ножом на соседа

13:37 | 6.08.2018
В Курганской области столкнулись 4 автомобиля. Есть пострадавшие

13:12 | 6.08.2018
На зауральском озере Филино рыбак выпал из лодки и утонул

12:43 | 6.08.2018
Три судьи свердловского арбитража лишились полномочий

12:16 | 6.08.2018
Для Шарташского лесопарка в Екатеринбурге разработали стенды пешеходной навигации, специальный шрифт и эскизы парковой мебели

11:22 | 6.08.2018
В Краснотурьинске по решению суда закрыли частный детский лагерь

11:02 | 6.08.2018
Свердловчанка благодаря прокуратуре переехала из ветхого барака в новостройку

11:02 | 6.08.2018
В Курганской области 7 зауральцев заразились клещевым энцефалитом, 10 — боррелиозом

10:45 | 6.08.2018
Суд продлил арест сыну бывшего судьи Арбитражного суда Свердловской области

10:10 | 6.08.2018
В Екатеринбурге при пожаре в коттедже на улице Онуфриева сгорел молодой человек

10:09 | 6.08.2018
В Свердловской области в ночном пожаре едва не сгорели три иномарки

09:46 | 6.08.2018
В Березовском в пожаре сгорели детские коляски

05.08.2018

19:04 | 5.08.2018
Водители трамваев Екатеринбурга сразятся в конкурсе

16:58 | 5.08.2018
Автобус, следовавший из Екатеринбурга в Соль-Илецк, попал в жуткое ДТП

16:20 | 5.08.2018
В Екатеринбурге благоустроят пять дворов в районах Уралмаш и Эльмаш

комментариев: 1

14:51 | 5.08.2018
На улицах Екатеринбурга появились чайные сервизы и жирафы

комментариев: 1

14:04 | 5.08.2018
Победителем марафона «Европа – Азия» вновь стал Юрий Чечун из Самары

12:57 | 5.08.2018
Смертельное ДТП в Челябинской области

12:25 | 5.08.2018
В начале недели Свердловскую область атакуют дожди

12:01 | 5.08.2018
Самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, совершил экстренную посадку

11:12 | 5.08.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 августа 2018 года

11:10 | 5.08.2018
В Екатеринбурге на трамвайных путях умер мужчина

10:54 | 5.08.2018
Эксперты Великобритании высоко оценили шансы Екатеринбурга на победу в борьбе за ЭКСПО-2025

04.08.2018

19:06 | 4.08.2018
В Екатеринбурге большим тиражом переиздадут книгу о почётных гражданах города

18:30 | 4.08.2018
За полгода средняя зарплата по Свердловской области выросла на 10 %

17:56 | 4.08.2018
На трассе Екатеринбург — Челябинск столкнулись сразу 4 автомобиля

14:48 | 4.08.2018
В Екатеринбурге в жилом доме на Уралмаше обвалился потолок

14:28 | 4.08.2018
Сегодня Екатеринбургский зоопарк празднует день рождения слонихи Даши

13:46 | 4.08.2018
В Екатеринбурге на Берёзовском тракте в результате ДТП сгорел автомобиль

12:50 | 4.08.2018
Ночью в Екатеринбурге из горящего 4-этажного дома эвакуировали 16 человек

12:09 | 4.08.2018
Пермские полицейские уничтожили 770 «одноруких бандитов»

12:09 | 4.08.2018
Пермяк позвонил на три года условно

12:03 | 4.08.2018
Свердловский Минтранс собирается отремонтировать половину автодорог всего региона

комментариев: 1

11:55 | 4.08.2018
В Свердловской области рушится бизнес-империя «Ява»

11:32 | 4.08.2018
Ночью в Свердловской области загорелся жилой дом

11:06 | 4.08.2018
Терпению пришёл конец: сегодня в Североуральске пройдёт митинг по вопросу о действиях местных властей во время ЧП с питьевой водой

комментариев: 1

10:41 | 4.08.2018
В Екатеринбурге мотоциклист чуть не погиб из-за невнимательности автоледи

10:29 | 4.08.2018
Из-за велогонки в Екатеринбурге перекроют улицу Свердлова

03.08.2018

22:36 | 3.08.2018
В Воронежской области суд вынес приговор по громкому делу о вымогательстве крупной суммы у УГМК

22:09 | 3.08.2018
Защитники берёзовой рощи в Екатеринбурге приехали в Москву, чтобы устроить митинг

21:39 | 3.08.2018
Кибертанкисты Екатеринбурга сразятся в World of Tanks

21:02 | 3.08.2018
В Екатеринбурге рядом с Центральным стадионом произошло ДТП. Пострадали женщина и ребёнок

20:42 | 3.08.2018
Михалкова всё-таки прошла. Звезда «Уральских пельменей» может стать депутатом думы Екатеринбурга


Мы в соцсетях





Архив
«    Август      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 