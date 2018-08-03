В Екатеринбурге при пожаре в коттедже на улице Онуфриева сгорел молодой человек

Прошедшей ночью в Екатеринбурге на улице Начдива Онуфриева в коллективном саду «Заря» сгорел двухэтажный дом. В огне погиб 26-летний молодой человек.Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 00:12. Пожарных вызвали проезжавшие мимо начавшего гореть дома молодые люди. Они начали вызывать спасателей и одновременно пытались достучаться до жильцов дома. Чуть позже им удалось проникнуть в дом и ещё до приезда пожарных спасти от верной гибели в огне девушку. Вытащив из горящего дома, они доставили её в ГКБ № 40. Вот что они рассказали порталу E1.ru.«Мы ехали по Объездной, увидели огонь на крыше. Сразу остановились и попытались достучаться до жильцов. В службе спасения с нас требовали точный адрес — бред. Потратили минут пятнадцать только на то, чтобы узнать адрес. Хотя мы понятно объяснили, где дом. Мой друг на руках вынес из горящего дома со второго этажа девушку без сознания. Мы незамедлительно (нарушив все правила дорожного движения) доставили ее в 40-ю больницу. Сейчас с ней все хорошо», — рассказал E1.ru Александр, один из молодых людей, спасших девушку.Позже выяснилось, что дом на сутки арендовала компания молодых людей, которые там выпивали, жарили мясо и топили баню. Когда начался пожар, большая часть компании выбежала из здания и спаслась. Однако на втором этаже остались двое молодых людей — парень и девушка. Девушку успели вытащить и увезти в больницу, как мы уже написали, проезжавшие мимо молодые люди, а молодой человек сгорел.В результате пожара дом выгорел практически полностью. Сгорел и припаркованный в гараже автомобиль, кому он принадлежал, пока не ясно. Общая площадь пожара составила более 200 кв. м.В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники и 20 человек личного состава. Сложность в тушении огня создавало то, что ближайший источник воды находился в полутора километрах от места пожара. Тем не менее к 03:50 тушение пожара было завершено полностью.