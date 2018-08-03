В Свердловской области в ночном пожаре едва не сгорели три иномарки

10:09 | 6.08.2018

В Верхней Пышме минувшей ночью едва не сгорели две иномарки — у двух автомобилей, SKODA и Toyota, в результате пожара повреждены моторные отсеки. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар потушен в течение 2 минут. Кроме этого, поздним вечером 5 августа в Асбесте произошло возгорание автомобиля Chevrolet Lacetti. К месту пожара выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Пожар потушен населением до прибытия пожарно-спасательных подразделений.