В Березовском в пожаре сгорели детские коляски

09:46 | 6.08.2018

Сегодня ночью, 6 августа, в Березовском на первом этаже многоквартирного дома сгорело имущество жильцов — три детские коляски и велосипед. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 6 человек личного состава. Огонь удалось локализовать в считаные минуты.