16:20 | 5.08.2018

Фото: мэрия Екатеринбурга

В рамках муниципального проекта «Формирование городской среды» в Екатеринбурге благоустроят пять дворов в районах Уралмаш и Эльмаш.



Согласно информации на официальном портале Екатеринбурга, работы по благоустройству уже ведутся: рабочие обустраивают проезжие части и парковки, монтируют ограждения и урны, устанавливают детские и спортивные сооружения.



Отметим, что дизайн-проекты дворов были разработаны самими жильцами.