На улицах Екатеринбурга появились чайные сервизы и жирафы

Необычные композиции появились в цветниках и на газонах Екатеринбурга.В самом центре города, на улице Антона Валека, 12, в цветнике расставили гигантский «чайный сервиз». Объемные фигуры — чайника, чашек и сахара — выполнены из пластика, а сам цветник украсили петунии разных оттенков. Кстати, этот цветник принимает участие в общегородском конкурсе, итоги которого будут подведены 7 августа.А на газон дорожной развязки на пересечении Егоршинского подхода и улицы Малышева вышло семейство жирафов необычного цвета. Очевидно, адаптировались к местным природным условиям. Участвуют ли жирафы в конкурсе, нам узнать не удалось.