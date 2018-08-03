Победителем марафона «Европа – Азия» вновь стал Юрий Чечун из Самары

14:04 | 5.08.2018

ekburg.tv

Сегодня в Екатеринбурге состоялся ежегодный международный марафон «Европа – Азия».



Победителем в мужском зачете на самой длинной дистанции стал 32-летний Юрий Чечун из Самары, который преодолел дистанцию в 42,2 километра всего за 2 часа 16 минут. Кстати, Чечун становится победителем марафона уже четвертый год подряд.



В женском зачете победу одержала Наиля Юламанова из Тольятти, преодолевшая дистанцию за 2 часа 40 минут.



Напомним, марафон «Европа – Азия» проходит в Екатеринбурге с 2014 года. В этот раз в марафоне приняли участие спортсмены из 11 стран.