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14:04 | 5.08.2018

ekburg.tv

Победителем марафона «Европа – Азия» вновь стал Юрий Чечун из Самары

Сегодня в Екатеринбурге состоялся ежегодный международный марафон «Европа – Азия».

Победителем в мужском зачете на самой длинной дистанции стал 32-летний Юрий Чечун из Самары, который преодолел дистанцию в 42,2 километра всего за 2 часа 16 минут. Кстати, Чечун становится победителем марафона уже четвертый год подряд.

В женском зачете победу одержала Наиля Юламанова из Тольятти, преодолевшая дистанцию за 2 часа 40 минут.

Напомним, марафон «Европа – Азия» проходит в Екатеринбурге с 2014 года. В этот раз в марафоне приняли участие спортсмены из 11 стран.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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