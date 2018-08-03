Новости дня
12:01 | 5.08.2018
samolety.org
Самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, совершил экстренную посадку
В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что во время набора высоты сработала индикация о малом остатке масла в двигателе — тогда командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Домодедово. «Посадка прошла в штатном режиме, на обоих двигателях. Никто из пассажиров не пострадал. Для вылета рейса был предоставлен резервный борт», — уточнили в пресс-службе.
В настоящее время все еще не известно, была ли это ложная тревога.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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