Самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, совершил экстренную посадку

12:01 | 5.08.2018

samolety.org

Вчера вечером самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» спустя несколько минут после вылета из московского аэропорта Шереметьево совершил вынужденную посадку в московском Домодедово. Оказалось, что причиной экстренной посадки стали проблемы с двигателем самолета.



В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что во время набора высоты сработала индикация о малом остатке масла в двигателе — тогда командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Домодедово. «Посадка прошла в штатном режиме, на обоих двигателях. Никто из пассажиров не пострадал. Для вылета рейса был предоставлен резервный борт», — уточнили в пресс-службе.



В настоящее время все еще не известно, была ли это ложная тревога.