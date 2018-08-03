Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 августа 2018 года

11:12 | 5.08.2018

За прошедшие сутки с 08:00 04.08.2018 до 08:00 05.08.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 89 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 53 противоправных деяния. Из них 3 факта причинения тяжкого вреда здоровью, 1 грабеж, 14 краж чужого имущества, в том числе 1 квартирная, 2 факта мошенничества, 6 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 5 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло семь ДТП, в которых 2 человека погибли, ещё 7 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое несовершеннолетних.



За минувшие сутки на территории области проведено 54 массовых мероприятия, в которых приняли участие порядка 74 400 человек. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области