Эксперты Великобритании высоко оценили шансы Екатеринбурга на победу в борьбе за ЭКСПО-2025

Российский посол в Лондоне Александр Яковенко в эфире телеканала «Россия-24» рассказал о том, что российские дипломаты знакомят экспертное сообщество Великобритании с заявкой Екатеринбурга на проведение международной выставки ЭКСПО-2025, и заявил о высокой оценке британскими экспертами шансов Екатеринбурга на проведение выставки.«Мы сейчас встречаемся применительно к нашему заявочному комитету ЭКСПО-2025, и я должен сказать, что здесь, в Великобритании, Россию не на правительственном, а на экспертном уровне рассматривают как очень серьезного кандидата, чтобы получить этот большой международный форум», — отметил дипломат.Напомним, что, кроме Екатеринбурга, за право на проведение выставки у себя борются японская Осака и столица Азербайджана Баку. В ноябре 2018 года, на 164-й сессии Генассамблеи МБВ, проведут тайное голосование, по результатам которого и будет объявлен победитель.