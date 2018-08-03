В Екатеринбурге в большом тираже переиздадут книгу о почётных гражданах города

19:06 | 4.08.2018

Фото: Екатеринбургская городская дума

ВрИО главы Екатеринбурга Виктор Тестов постановил тиражировать книгу о почётных гражданах уральской столицы. После апгрейда в августе книга появится в обновлённом варианте. Её презентуют накануне Дня города.



«Книга почётных граждан Екатеринбурга» была издана в ноябре 2017 года к 230-летию со дня первого заседания городской Думы. Работа над ней заняла более года.



В итоге сборник лучших екатеринбуржцев вышел в единственном экземпляре, форматом А3. Сейчас он хранится в городской Думе. В ней собраны все биографии Почётных граждан уральской столицы, а также их мысли о городе и пожелания потомкам.



В обновлённом варианте книги лавные герои предстанут не в фотопортретах, а нарисованными от руки.



Звание «Почётный гражданин города Екатеринбурга» присваивается за выдающиеся заслуги, получившие широкое общественное признание в городе и за его пределами.