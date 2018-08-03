На трассе Екатеринбург – Челябинск столкнулись сразу 4 автомобиля

Сегодня около 12:00 на 174-м километре трассы М5 «Урал» произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу 4 автомобиля. Одного из них откинуло далеко в поле. В результате автострада встала в многокилометровую пробку.В областной ГИБДД сообщили подробности происшествия. Итак, авария произошла из-за того, что Renault Duster врезался сзади в Toyota Corolla. Далее – полная свистопляска.После этого пострадавшую машину отбросило на Land Rover.Вероятно, одной машины виновнику аварии было мало. Уже после столкновения с Toyota он подцепил Ford Kuga на правой полосе. Столкновение было неизбежно.В ДТП пострадала 33-летняя пассажирка Ford. Её увезли в 36-ю больницу с переломом позвоночника.Фото: "Инцидент Екатеринбург" во "ВКонтакте"