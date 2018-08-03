В Екатеринбурге в жилом доме на Уралмаше обвалился потолок

В одной из квартир в жилом доме в Орджоникидзевском районе (мкр-н Уралмаш), в Суворовском переулке, 14, обвалился потолок. К счастью, жильцов в момент ЧП не оказалось.Как сообщают соседи жильцов пострадавшей квартиры, в конце июля Фонд капитального ремонта устроил собрание для жильцов с целью объявить, что в ближайшее время собирается менять потолки в двух домах в Суворовском переулке. Однако о предоставлении жильцам временного жилья никто не обмолвился.Известие о ремонте потолков удивило местных жителей, ведь, по их словам, с 1962 года (год постройки здания) в доме не меняли потолочных балок, хотя по СНиПам перекрытия рассчитаны на 30 лет. То есть ещё в 1992 году старый дом должны были посетить ремонтники.Сейчас в произошедшем разбирается прокуратура Орджоникидзевского района. В ведомстве намерены выяснить, когда на самом деле в доме проводился капитальный ремонт и проводился ли вообще.«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку по факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны управляющей организации, установит, действительно ли проводился в данном доме капитальный либо текущий ремонт, какая организация проводила ремонт, соблюдены ли сроки его проведения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.