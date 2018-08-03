Сегодня Екатеринбургский зоопарк празднует день рождения слонихи Даши

14:28 | 4.08.2018

eanews.ru

Сегодня, 4 августа, главном зоопарке Екатеринбурга необычный праздник – день рождения слонихи Даши. Виновница торжества принимает от гостей подарки.



Как рассказали в пресс-службе зоопарка, в августе Даше исполняется 37 лет. Торжество в честь дня её рождения пройдёт с 14.00 до 15.00. В программе — зоологические конкурсы для гостей и изготовление презентов для слонихи. Подарки Даше вручат в 15.00.



Напомним, что слониха родилась в Лаосе. В возрасте 8 месяцев её привезли в Россию. 20 лет она была цирковой артисткой в «Уголке дедушки Дурова» в Москве. В 2007 году её доставили в зоопарк Екатеринбурга.