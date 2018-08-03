В Екатеринбурге на Берёзовском тракте в результате ДТП сгорел автомобиль

Минувшей ночью, на Берёзовском тракте произошло ДТП. Водитель двигавшегося в сторону Берёзовского автомобиля Peugeot не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего машина вылетела с дороги, несколько раз перевернулась и загорелась.Пожарные, прибывшие к месту аварии, потушили то, что осталось от автомобиля к их приезду.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга уточнили, что в аварии, которая произошла из-за водителя, не сумевшего справиться с управлением машиной, пострадали три человека. К счастью обошлось без жертв.