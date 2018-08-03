Ночью в Екатеринбурге, из горящего 4-х этажного дома, эвакуировали 16 человек

12:50 | 4.08.2018

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Прошедшей ночью, за полчаса до полуночи, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Нагорная в Екатеринбурге. Там, на площади 40 кв. м. горел мусор на лестничной клетке 4-х этажного муниципального жилого дома.



К месту возгорания выехали 7 единиц пожарной техники и 25 человек личного состава подразделений МЧС. По приезду на место, первое, что сделали пожарные, организовали эвакуацию жителей дома. По лестничным маршам из горящего дома были выведены 16 человек, в том числе двое детей. Часть помещения была задымлена настолько, что одного мужчину пришлось выводить на улицу с применением дыхательного аппарата.



Возгорание было потушено в течение 11 минут. Огнём были повреждены перекрытие и перегородки жилого дома. Жертв и пострадавших в пожаре нет.



Причины возгорания не понятны, но одной из них, безусловно, является захламлённость лестничной клетки в доме. Мусор, скопившийся там, мог загореться от брошенного окурка.