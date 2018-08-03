Свердловский Минтранс собирается отремонтировать половину автодорог всего региона

12:03 | 4.08.2018

rostov.kp.ru

Свердловское министерство транспорта и дорожного хозяйства намерено перекопать весь среднеуральский регион. Из видеоконференции, которую накануне провёл заместитель председателя Правительства России Максим Акимов, стало ясно: задумка реализуется в рамках принципиально нового проекта «Безопасные и качественные автодороги». Теперь он войдёт в приоритетный проект области «Безопасные и качественные дороги».



Несмотря на такую схожесть названий, оба проекта преследуют разные цели. Приоритетный – улучшения качества дорог в городах региона, а новый – вдали от населённых пунктов.



«В результате национального проекта более 50% дорог всей Свердловской области должны быть приведены в нормативное состояние», — сказал региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.



Речь идёт о трассах так называемого грузового каркаса, в частности, об автодорогах, расположенных далеко от городов.