В Свердловской области рушится бизнес-империя «Ява»

11:55 | 4.08.2018

Фото: yandex.ru

Вчера, 3 августа, Арбитражным судом Свердловской области вынесено решение о признании банкротом ООО «Ява-холдинг» — в отношении компании введено конкурсное производство.



Процесс по банкротству предприятия начался с подачи в арбитражный суд области заявления Федеральной налоговой службы в связи с долгами ООО «Ява-холдинг» по обязательным платежам. На момент подачи заявления в суд сумма недоимки составляла немногим более 8 миллионов рублей. К середине июля текущего года, «снежный ком» из требований кредиторов к «Ява-холдингу» вырос до суммы почти в 1 миллиард рублей. При этом надо учитывать, что были рассмотрены не все заявления потенциальных кредиторов, так на тот момент не были рассмотрены заявления «Бинбанка» с требованиями на сумму около 520 млн рублей, банка «Агросоюз» на сумму около 230 млн рублей и «УМ-банка» на 207,6 млн рублей, что в сумме составляет ещё около одного миллиарда рублей.



Стоит отметить, что после того как Валерий Язев в 2016 году ушёл из Госдумы, где в качестве депутата он проработал в думах второго, третьего, четвёртого, пятого и шестого созывов 19 лет, у бизнес-империи принадлежащей его семье и объединенной под вывеской группы компаний «Ява», начались серьёзные финансовые проблемы. Первым «звоночком» о конце империи стало введение 29 июня прошлого года процедуры наблюдения на заводе по производству железобетонных изделий и щебня ООО «Бетам», расположенном в Новоуральске. Позже было введено наблюдение в ООО «Управляющая компания «Ява».