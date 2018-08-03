Ночью в Свердловской области загорелся жилой дом

11:32 | 4.08.2018

Сегодня, 4 августа, в районе 02:00 свердловским спасателям поступило сообщение о пожаре в городе Камышлове в Свердловской области. Там на улице Сыскова загорелся жилой дом площадью 98 квадратных метров.



Сгорела кровля, а также было повреждено огнём потолочное перекрытие частного жилого дома на двух владельцев.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава. В 04.06 огнеборцы завершили работу на месте ЧП, причина возгорания в настоящее время устанавливается.



Информации о пострадавших и погибших пока не поступало.



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области