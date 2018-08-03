Терпению пришёл конец: сегодня в Североуральске пройдёт митинг по вопросу о действии местных властей во время ЧП с питьевой водой

11:06 | 4.08.2018

ntln.ru

Сегодня в Североуральске в Свердловской области состоится митинг. Главная цель участников акции – обсудить действия местной администрации во время ЧП, когда почти неделю у жителей города не было питьевой воды. Председатель общественного движения «Город наш общий дом» Владимир Головкин заявил, что рассчитывает на хотя бы 200 митингующих в этот день.



Напомним, из-за прорыва реки Кальи в Североуральске началась реальная охота за каждым литром питьевой воды. Самые запасливые незамедлительно приобрели в магазинах нужное количество, а вот остальным пришлось не сладко – по паспортам им выдавалось не более двух литров воды на человека в день.



Тогда же губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещался доставить в город воду в достаточном количестве, но и его обещания потерпели крах. В итоге жителям пришлось обходиться одной большой канистрой, которую установили в центре города. По информации, имеющейся у «ВВ», воды хватило всем. Однако горожане возмущены тем, что городская администрация не проявила должной заботы о своём населении.

Митинг состоится в 16:00 в парке «Молодёжный» около отделения ЗАГС.