В Екатеринбурге мотоциклист чуть не погиб из-за невнимательности автоледи

10:41 | 4.08.2018

Накануне вечером в Екатеринбурге между улицами Комсомольская и Мира произошла авария. Мотоциклист столкнулся с легковушкой, нарушившей ПДД.



Как передают очевидцы в паблике «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте», автоледи на иномарке двигалась в сторону улицы Комсомольской, а байкер — в сторону Уральской. Девушка взяла немного влево, ближе к встречке, в результате чего мотоциклист влетел колесом в переднюю часть авто и улетел с байка. Отметим, что он двигался по своей полосе – правила нарушила женщина.



Травма байкера была настолько серьёзной, что молодому человеку понадобилась реанимация. У мотоциклиста диагностировали черепно-мозговую травму.

Подробности случившегося сейчас выясняются.



Фото: "Инцидент Екатеринбург"

