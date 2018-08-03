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10:41 | 4.08.2018

В Екатеринбурге мотоциклист чуть не погиб из-за невнимательности автоледи

Накануне вечером в Екатеринбурге между улицами Комсомольская и Мира произошла авария. Мотоциклист столкнулся с легковушкой, нарушившей ПДД.

Как передают очевидцы в паблике «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте», автоледи на иномарке двигалась в сторону улицы Комсомольской, а байкер — в сторону Уральской. Девушка взяла немного влево, ближе к встречке, в результате чего мотоциклист влетел колесом в переднюю часть авто и улетел с байка. Отметим, что он двигался по своей полосе – правила нарушила женщина.

Травма байкера была настолько серьёзной, что молодому человеку понадобилась реанимация. У мотоциклиста диагностировали черепно-мозговую травму.
Подробности случившегося сейчас выясняются.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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