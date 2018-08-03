Из-за велогонки в Екатеринбурге перекроют улицу Свердлова

10:29 | 4.08.2018

manaraga.ru

Сегодня в Екатеринбурге состоится XXV велогонка «Критериум». Соревнование пройдёт в рамках праздничных мероприятий, приуроченных 295-летию уральской столицы.



На время заезда с 10.00 до 12.00 для транспорта перекроют улицу Свердлова — на участке от Шевченко до Челюскинцев. При этом общественный транспорт ходить будет, но объездными путями.



Участникам марафона предстоит преодолеть замкнутую 25-километровую дистанцию, проложенную по Свердлова.