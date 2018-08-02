Защитники Берёзовой рощи в Екатеринбурге приехали в Москву, чтобы устроить митинг

22:09 | 3.08.2018

Ekaterinburg.bezformata.ru

Накануне активисты, защищающие Берёзовую рощу в микрорайоне Академический в Екатеринбурге приехали в Москву, чтобы провести митинг в защиту «зелёного островка».



Акция состоялась возле офиса компании «ДОМ.РФ» на Воздвиженке. Именно эта фирма передала землю в аренду компании "Атомстройкомплес", которая хочет вырубить Берёзовую рощу в Академическом и построить очередной ЖК. В тот же день, 2 августа, состоялось первое судебное заседание. «ДОМ.РФ» предоставил отзыв по исковому заявлению группы активистов. Материалы будут изучены судом. Следующее заседание назначено на 11 сентября.



Также активисты подали обращения в Генеральную прокуратуру РФ и Администрацию президента. К каждому обращению были приложены около 1,2 тысяч подписей неравнодушных горожан в защиту рощи.



«За всё время защиты рощи от варварской вырубки было собрано около 8 тысяч подписей на бумажных бланках и в электронном виде. До этого часть подписей передавалась вместе с обращениями губернатору Свердловской области и в профильные надзорные органы», - сообщают активисты.



Отметим, что сначала общественники защищали озеленённую территорию на местном уровне – на ограждение рощи, которую уже начали вырубать, они развесили множество фотографий. На снимках – счастливые семьи в берёзовой роще и их дети.