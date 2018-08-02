Кибертанкисты Екатеринбурга сразятся в World of Tanks

21:39 | 3.08.2018

Уже завтра, 4 августа, в Екатеринбурге состоится федеральная серия турниров «Время танков. Битва взводов» по популярной военно-исторической компьютерной игре World of Tanks. Киберспортсмены сразятся в «войнушку» под наблюдением двух тысяч зрителей.



Мероприятие состоится в Ельцин-центре. Поучаствовать в игре могут и зрители. Правда, дистанционно – наблюдая за ходом турнира через большой мультимедийный экран.



Соревнования пройдут в двух форматах: командные игры и личный зачёт. На данный момент заявки на участие подали полсотни местных команд, идёт отборочный этап. Сразиться в индивидуальных боях смогут все желающие, пришедшие на мероприятие.



Всего за время турнира игроки будут воевать 1500 раз – столько боёв и тактических военных операций им предстоит преодолеть. Кибертанкисты проедут по виртуальным улочкам немецких городов, воссозданным картам Восточной Европы, сразятся на легендарном Прохоровском поле.



У команды-победителя будет шанс представить Урал осенью на всероссийском суперфинале «Время танков. Битва взводов» в Казани. Лидеры личного зачёта удостоятся звания лучших игроков всей Свердловской области. Все участники получат денежные призы в виде игрового золота.



Отметим, что завтра игру посетит также команда разработчиков World of Tanks. В Екатеринбург делегация прилетит специально, чтобы лично пообщаться с многочисленными поклонниками игры и ответить на интересующие их вопросы.



Вход на мероприятие бесплатный. Начало в 12:00, примерная продолжительность – 6 часов.